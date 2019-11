Mandorlini: "Lazio, quanta qualità! Ora si può solo migliorare"

La Lazio continua a vincere, ora si gode il terzo posto in solitaria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mandorlini: “La Lazio ha grande qualità di gioco, alcuni interpreti sono veramente forti. Può fare male in qualsiasi momento e a qualsiasi avversario. Con alcune giocate di grande spessore arriva facilmente in porta, a volte è poco cinica. Però con il Sassuolo l’ha portata a casa. Ora comincia anche a vincere partite del genere ed è un bel segnale. La facilità con cui i biancocelesti creano situazioni pericolose è difficile vederla in altre squadre. Stanno crescendo tutti i giocatori, penso a Correa. Io ero a Cluj, la Lazio è stata superiore ma le partite durano 90’ minuti. Gli uomini di Inzaghi hanno avuto alcune disattenzioni che hanno compromesso il risultato. È stata una sconfitta pesante in Europa League”.

VAVRO - “Al di là dell’investimento, deve ancora inserirsi. Inzaghi saprà bene come gestirlo, magari lo utilizzerà più avanti. Inutile fasciarsi la testa. Bisogna avere pazienza, l’allenatore lo vede tutti i giorni e probabilmente non è ancora pronto”.

CORSA CHAMPIONS LEAGUE - “Per me la Lazio è forte, ha veramente una qualità straripante. Non bisogna pensare al quarto posto, ora è terza. Non bisogna peggiorare questa situazione in classifica. Tutto può cambiare nel corso del campionato, io ho l’impressione che la Lazio possa solo migliorare. C’è Immobile che segna sempre, Luis Alberto sta facendo grandi cose. Milinkovic sta un po’ mancando, però secondo me c’è tempo per recuperare. Le altre pretendenti alla zona Champions stanno deludendo. Il Napoli vive una situazione difficile, aveva aspettative diverse e la classifica piange. La Roma sta facendo bene, sta rispettando i suoi obiettivi”.

