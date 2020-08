Manfredini: "Quella di David Silva una scelta da rispettare, la Lazio saprà rifarsi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex biancoceleste Christian Manfredini si è espresso sulla vicenda legata al mancato approdo di David Silva nella Capitale: "David Silva è un giocatore di altissimo livello, ma a fine carriera c'è chi preferisce chiudere in una squadra con meno pressioni e chi invece restare magari in una big: ho letto che c'erano motivi familiari, quindi è una scelta da rispettare. Sicuramente la Lazio aveva un accordo ma gli accordi fino a che non sono scritti non sono validi e comunque lui non è che è andato in un'altra squadra italiana: è tornato in Spagna, quindi va rispettato. Con David Silva la Real Sociedad si è accaparrata un pezzo da novanta, credo che vogliano fare qualcosa di più".

IL PERCORSO DELLA LAZIO - "Da tanti anni la Lazio lavora molto bene, sono cresciuti e quest'anno sono arrivati quarti centrando l'obiettivo Champions: sceglieranno loro il giocatore più funzionale al lor progetto, magari prenderanno qualcuno che conosciamo poco ma che alla fine si rivelerà molto prezioso. La Lazio è rimasta delusa ma credo che saprà rifarsi. La Lazio ha cullato il sogno scudetto ma alla fine i valori sono venuti fuori: se non ci fosse stato il lockdown non so dove sarebbe arrivata, comunque l'anno prossimo dovrà ripartire con le stesse ambizioni, puntando alla Champions perchè per vincere lo scudetto bisogna investire molto di più".

Lazio, caso David Silva: arriva la nota ufficiale di Tare

De Canio: "James Rodriguez potrebbe ritrovarsi alla Lazio"

TORNA ALLA HOMEPAGE