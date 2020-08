Manila Nazzaro: "Al ritorno da 'Temptation Island' ho ricevuto il messaggio di Immobile"

Manila Nazzaro ha da poco concluso la sua esperienza, insieme al compagno Lorenzo Amoruso, nel reality in onda su Canale 5 Temptation Island. La conduttrice, impegnata a fare chiarezza nei proprio sentimenti, non ha potuto seguire la Lazio nel rush finale del campionato. Intervenuta ai microfoni di Radiosei, ha spiegato come ha vissuto la lontananza dalla sua squadra del cuore: "Chiedevo sempre informazioni sulla Lazio, mi organizzavano i falò durante le partite. Appena uscita ho saputo della sconfitta con l’Atalanta. Ho vissuto un’esperienza incredibile e vera sull’isola. Ho ricevuto un bel messaggio da Ciro Immobile appena rientrata. Momento esaltante? Il doppio 3-1 alla Juventus. Ci credevo molto nello Scudetto, peccato per lo stop. Ho paura che gli stadi non si riempiano fino a Primavera. Curva Nord bellissima, la sua mancanza si fa sentire".

