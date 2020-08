Mihajlovic: "Il calcio non vede l'ora che questa stagione finisca, è stata un'agonia"

Quella che sta per terminare è stata una stagione indubbiamente particolare e difficoltosa. I calciatori hanno giocato tante partite in pochi giorni, e da non dimenticare l'impatto degli stadi vuoti e dell'assenza dei tifosi. Lo ha confermato Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa di vigilia della sfida tra Bologna e Torino: "Noi vogliamo vincere l'ultima partita. Manca l'ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l'ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l'unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E' stata un'agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46".

