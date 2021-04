"Maradona poteva salvarsi", la perizia medica accusa i medici

La scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi ha sconvolto tutti, soprattutto a Buenos Aires e a Napoli, dove Maradona era amatissimo. Ancora in corso il processo per capire quali siano le reali cause della sua morte. La perizia medica voluta dalla Magistratura argentina pare inchiodare il medico e lo psichiatra che assistevano El Pibe de Oro. Secondo la relazione finale dei medici che hanno eseguito la perizia medica sul corpo di Diego Armando Maradona, la morte dell’ex fuoriclasse argentino poteva essere evitata. Diego poteva salvarsi. È scritto a pagina 12 della relazione. I periti non hanno dubbi. Nel mirino dei magistrati argentini sono finiti il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. Si tratta dei due medici che si stavano occupando di somministrare le cure all’ex campione del mondo. Per loro si potrebbe ipotizzare un’accusa di omicidio colposo. Sarebbe quindi una condizione di ritenzione idrica dovuta all’insufficienza cardiaca, probabilmente sottovalutata dai due medici, la causa della morte del pibe de oro.