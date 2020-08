Marani (Sky Sport), su Immobile: "Scarpa d'Oro certificazione di quanto bene ha fatto in Italia"

Nel consueto pre partita di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani, ha così commentato la vittoria della Scarpa d'Oro di Immobile: "Il premio è la certificazione di quello che ha fatto in questi anni. L'attaccante è il manifesto di una bella Lazio, e le recenti sconfitte post lockdown non cancellano quello che i biancocelesti hanno fatto vedere quest'anno. Immobile entra nella storia dei cannonieri in Italia. Ha avuto continuità, ha pagato l'esperienze all'estero ma è cresciuto. In prospettiva Europei un centravanti che è Scarpa d'Oro non può che essere importante per l'Italia".

