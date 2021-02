Marchegiani: "In Champions sarà un altro Bayern. Lazio, copia l'Eintracht"

Al Club su Sky Sport si è parlato di Lazio - Bayern Monaco di martedì. Le parole di Luca Marchegiani: "Ho la sensazione che in campionato il Bayern Monaco stia andando con il pilota automatico. Stanno giocando delle riserve che non equivalgono ai titolari. Non vorrei che in Champions League ritrovino un altro tipo di atteggiamento e di determinazione. L'Eintracht sabato li ha sconfitti con il pressing, giocando a un ritmo più alto e aggredendo dal primo all'ultimo minuto. Forse questo può essere l'atteggiamento che dovrà avere la Lazio".