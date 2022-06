Mario Rui, parla l’agente: “Resterà a Napoli, ma se arrivasse la Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Manca poco all’apertura della finestra di mercato, ma la società biancoceleste si sta già muovendo in tal senso per cercare di mettere a segno qualche colpo in vista della prossima stagione. Tanti sono i nomi accostati alla Lazio e tra questi, Mario Rui. Qualche tempo fa il suo agente, Mario Giuffredi aveva allontanato un possibile approdo del terzino del Napoli nella Capitale. Oggi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte, è tornato sull’argomento lasciando un piccolo spiraglio. Queste le sue parole: “Ha disputato una grande stagione. Capitano? Non sempre riesce ad avere nervi saldi. Per me resterà a Napoli. Poi, se dovesse succedere qualcosa, ne parleremo col club. Non ho dubbi, per noi il Napoli vuole tenerlo e lui vuole restare. Poi, se arrivasse la Lazio o un'altra squadra ne parleremo col club e decideremo insieme, ma, al momento, solo con Politano c'è discordia”

