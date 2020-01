Marocchi: "Nella Lazio non c'è una cosa che non va. Gira alla perfezione"

La Lazio vince la sua undicesima partita di fila e si mette comoda ad osservare le altre sfide che completeranno la prima giornata di ritorno del campionato. A commentare a SkySport, come di consueto, c'è Giancarlo Marocchi che non può esimersi dal giudizio sul cammino dei biancocelesti: "Oltre al centrocampo, in questo momento anche come condizione fisica i tre centrocampisti sono migliori di quelli di Juventus e Inter. Non c'è poi solo Immobile, anche i suoi partner come Caicedo rendono. La difesa gira. Insomma nella Lazio non c'è una cosa che non va".

Lazio - Samp, le pagelle dei quotidiani

Paideia, controlli per Strakosha

TORNA ALLA HOMEPAGE