Marsiglia, Greenwood si presenta: "Vi spiego perché ho scelto di venire qui"

Mason Greenwood è ufficialmente un giocatore del Marsiglia. Dopo un lungo corteggiamento da parte della Lazio, l'inglese ha scelto di trasferirsi in Francia. Come riportato da L'Equipe, l'ex attaccante del Manchester United ha rilasciato le sue prime parole con la maglia del suo nuovo club. Questo è ciò che ha detto: “Il Marsiglia è un club molto grande in Francia, forse il più grande. È stato l'unico a vincere la Champions League, nel 1993. È un club con una grande storia, ha un pubblico incredibile e ho avuto ottimi colloqui con il mio nuovo allenatore, Roberto De Zerbi. Lo conosco perché aver visto la sua squadra, il Brighton, giocare in Premier League".

"L'influenza di Roberto De Zerbi è stata molto importante. Ha idee tattiche molto precise, ho visto tante partite di Premier League della sua squadra, ho giocato anche in Premier League, ovviamente, e il Brighton era una squadra molto bella da guardare. Non vedo davvero l’ora di far parte di questa nuova avventura sotto il suo comando".