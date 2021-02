Marsiglia, Villas-Boas si dimette: “Non volevo Ntcham, ma la società lo ha preso ugualmente"

Continua il periodo difficile in casa Marsiglia. Dopo la protesta dei tifosi nel centro sportivo del club, adesso un altro imprevisto in panchina. Alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Lens, il tecnico André Villas-Boas ha presentato le sue dimissioni. L'allenatore portoghese si è detto contrario alle decisioni prese dalla società in questa sessione di calciomercato, in particolare sull'acquisto di Ntcham dal Celtic. Queste le sue parole: "Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dal Marsiglia, neanche i soldi. Ntcham è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie".