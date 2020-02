Mauri: "Lazio favorita, ma il Verona non è la Spal..."

Domani andrà in scena Lazio - Verona. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Sicuramente il Verona è superiore alla Spal, la classifica parla. Vengono da tanti risultati positivi e hanno acquisito autostima. La Lazio rimane nettamente favorita, ma dovrà essere brava ad approcciare con lo stesso agonismo e la stessa foga di domenica. Se i biancocelesti passano in vantaggio e si aprono degli spazi, possono essere micidiali. In caso il vantaggio non arrivasse presto, allora la gara si complicherebbe. Loro si basano molto sull'aspetto fisico e sulle individualità. Credo che la partita di domani possa permettere di acquisire definitivamente l'obiettivo Champions League, 13 punti di vantaggio sono tanti".

