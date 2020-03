Mauri: "Non era facile battere il Bologna. Lazio devastante in campo aperto"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare di Lazio: “Non era semplice battere il Bologna, ma la Lazio è partita forte e ha gestito bene la gara. Perché i biancocelesti partono sempre forte? Perché sanno che, trovato il vantaggio possono sfruttare al meglio le loro caratteristiche in campo aperto. A volte la Lazio diventa veramente devastante quando ha spazio in contropiede”.