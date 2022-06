Mediaset, ora è ufficiale: Tiki Taka cancellato dal palinsesto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia era nell'aria ma oggi è arrivata l'ufficialità. Tiki Taka non farà più parte del palinsesto Mediaset nella prossima stagione. "Tiki Taka banalmente secondo noi ha finito la sua corsa. È stato un buonissimo prodotto sia nella versione Pardo che nella versione rinnovata e cambiata da Chiambretti, ma ha un po’ finito il percorso. Per colpa nostra e dei reality che vanno fino a mezzanotte, le seconde serate in quanto tali sono veramente difficili", queste le parole del vicepresidente e Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Chiambretti condurrà un altro programma "Talentissimo me", un programma che vedrà protagonisti i bambini.

Raddoppia invece Pressing che si aggiungerà alla messa in onda delle gare di Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.