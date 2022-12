Messi - Ronaldo, la sfida del secolo è possibile: il PSG pensa a...

Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore dell'Al Nassr. Ieri sera il mondo del calcio è totalmente impazzito alla notizia. CR7 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con l'ingaggio monstre da 200 milioni di euro a stagione: è lo stipendio più alto nella storia del calcio. E se i Mondiali non hanno realizzato il sogno dei tifosi, l'ultimo incrocio tra Cristiano Ronaldo e Messi potrebbe essere ancora possibile. Come evidenziato dall'edizione online di Record, secondo alcuni rumors il Paris Saint-Germain starebbe organizzando un triangolare con l'Al-Hilal e l'Al-Nassr per il 19 gennaio. Se tutto venisse confermato, i due eterni rivali potrebbero ritrovarsi faccia a faccia per l'ultima volta. Nel frattempo i tifosi sono andati in visibilio alla sola indiscrezione. Messi contro Ronaldo, sangue argentino vs quello portoghese. Non è ancora finita.