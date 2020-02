Mihajlovic dimesso dall'ospedale: "Le condizioni sono molto buone"

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic: è stato dimesso dall'Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna questa mattina. In una nota del Policlinico Sant'Orsola si legge che il tecnico del Bologna è stato dimesso "dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone".

PAIDEIA - Lazio, accertamenti strumentali per Lulic

Lazio, gestire le forze per non fermarsi: il minutaggio dell'undici biancoceleste

Torna alla home page