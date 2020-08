Mihajlovic, la moglie Arianna risponde alle critiche: "Astenetevi dal giudicare" - FT

Anche Sinisa Mihajlovic ha contratto il Covid-19. L'allenatore del Bologna infatti è risultato positivo dopo essere rientrato dalla Sardegna e prima di partire per il ritiro con la squadra che non seguirà dovendo rimanere isolato fino alla negatività del prossimo tampone. In molti hanno preso le parti del tecnico che per tutto l'anno ha lottato come un leone contro la leucemia ma in molti hanno anche criticato il serbo per non essersi tutelato nel migliore dei modi, per essere partito e aver frequentato alcuni locali in terra sarda. A difenderlo, sempre se ce ne fosse bisogno, ci ha pensato la moglie Arianna che sui social ha postato una foto con Sinisa e una didascalia molto eloquente: "Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori".

