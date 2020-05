Milan, doppio tampone negativo per Kessie: fine della quarantena per l'ivoriano

Franck Kessie torna ad allenarsi a Milanello, l'ivoriano ha passato anche il secondo test del tampone e dunque potrà concludere in anticipo la quarantena prevista per il suo rientro in Italia. Da domani Kessie potrà riaggregarsi al resto del gruppo del Milan, che intanto ha effettuato il quarto test di tamponi e ha ricevuto oggi la visita degli ispettori della procura federale, che hanno verificato il rispetto delle norme stabilite dal protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il giudizio e' stato positivo e non sono emerse particolari criticità.