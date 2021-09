Milan, Florenzi preoccupa: niente Nazionale e rischio operazione al ginocchio

Brutte notizie per il Milan e anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Alessandro Florenzi continua a soffrire di alcuni problemi al ginocchio sinistro che lo hanno già costretto allo stop in campionato prima della gara contro lo Spezia. Nella giornata di domani il calciatore si sottoporrà ad una visita di controllo a Villa Stuart nella quale si deciderà se procedere con un piccolo intervento in artroscopia. Ovviamente Florenzi salterà il match contro l'Atalanta e non partirà alla volta della Nazionale.

