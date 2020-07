Milan, Leao: "Possiamo vincere contro Lazio, Napoli e Juve"

Solo un pareggio, in rimonta, ieri per il Milan contro la Spal. La squadra di Pioli sabato tornerà in campo per il match contro la Lazio. Il rossonero Rafael Leao ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ieri abbiamo creato tante occasioni, calciando 39 volte verso la porta e abbiamo fatto solo due gol. Il calcio è così, dobbiamo pensare alla prossima partita, che è troppo importante per noi. Se il Milan ce la può fare nelle prossime partite con Lazio, Juventus e Napoli? Sì, penso che possiamo vincere quelle partite".

