Milan, Morata si ferma: a rischio la sfida contro la Lazio?

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Milan e per il tecnico Paulo Fonseca che, dopo l'esordio con gol, dovrà fare a meno di Alvaro Morata. L'attaccante è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare che lo terrà certamente fuori nella prossima sfida contro il Parma. Il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni ma potrebbe rischiare di saltare anche la gara dell'Olimpico contro la Lazio in programma sabato 31 agosto alle 20.45.