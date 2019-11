Milan, Paquetà: "Una partita alla volta, ora pensiamo alla Lazio"

Il Milan respira un po' dopo il successo ottenuto contro la Spal. A San Siro arriva la Lazio, in un incrocio speciale per Pioli che proprio in biancoceleste ha raggiunto i risultati migliori in carriera. Alla squadra di Inzaghi guarda Lucas Paquetà, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo andare avanti partita per partita, abbiamo vinto l’ultima e ora pensiamo alla Lazio. Dobbiamo concentrarci solo sui tre punti e passo dopo passo possiamo raggiungere l’obiettivo Champions. Sono stato io prima della partita a raggruppare tutti e a dire di restare concentrati, perché l’allenatore può dire quello che vuole, i tifosi pure, ma poi scendiamo noi in campo e dobbiamo stare uniti oltre al risultato. Dobbiamo avere fiducia nei concetti dell’allenatore per poter esprimere il calcio migliore".

