Milan, Pioli: "Il secondo anno alla Lazio il mio più grande rimpianto"

Negli ultimi anni, la Lazio si è resa protagonista di stagioni entusiasmanti. Una di questa ha visto alla guida Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex mister biancoceleste non ha dimenticato la sua esperienza romana. Anzi, a dir la verità se la ricorda molto bene, e quando ci pensa sente ancora quell'amaro in bocca più che fastidioso. Infatti, dopo aver ammesso di sentire la mancanza di un trofeo, ha sottolineato come il suo secondo anno sulla panchina della Lazio sia il suo più grande rimpianto: "Avevamo costruito una cosa così tanto bella nel primo anno, che non essere riusciti a portarla avanti rimane un cruccio".

