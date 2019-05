Milan, ritorno di fiamma con Allegri: può essere il sostituto di Gattuso

Non solo Simone Inzaghi e Leonardo Jardim per la panchina del Milan. Ad avvicendare Gattuso infatti, potrebbe essere Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, che lascerà Torino al termine del campionato, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe stato contattato da Ivan Gazidis nei giorni scorsi. Per lui sarebbe un clamoroso ritorno a Milano dopo l'esperienza tra il 2010 e il 2014. Il tecnico toscano inoltre, sarebbe anche finito fuori dalle mira di Bayern (che non punterà su un altro profilo italiano) e Paris Saint Germain (che confermerà con ogni probabilità Tuchel). Allegri sarebbe pronto a valutare il progetto tecnico rossonero ma nel frattempo continua a guardarsi intorno. Le prossime ore saranno uno snodo cruciale per il futuro di diverse panchine.

