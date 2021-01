Mimmo Ferretti: "Possibile che la Roma debba far ridere l'Italia e il mondo?"

Piovono le critiche, e non potrebbe essere altrimenti, dopo quanto fatto dalla Roma nella gara contro lo Spezia. Oltre alla sconfitta sul campo infatti i giallorossi probabilmente perderanno il match a tavolino a causa dell'errore nei cambi durante i tempi supplementari. Questo il commento del giornalista Mimmo Ferretti: "Si può passare sopra una dimenticanza, sopra un errore, questa invece è una cosa che non si può sopportare. Vanno messi alla porta i responsabili. Non è possibile che alla Roma ci sia chi lavora e non sa quello che sta facendo. Ma è possibile che la Roma debba far ridere tutta l’Italia e tutto il Mondo per una cazzata del genere?”.