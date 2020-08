Minala finisce la quarantena ed è pronto alla sua avventura cinese - FT

Ora si può dire ufficialmente iniziata l'avventura cinese di Joseph Minala. Il giocatore, nonostante sia arrivato in Cina il 29 luglio, ha dovuto scontare un periodo di quarantena finito quest'oggi.

Il Qingdao Huanghai (la sua nuova squadra, ndr) lo ha preso in prestito dalla Lazio fino a dicembre, mentre il contratto con i biancocelesti scadrà a giugno 2021. La giornata di oggi, fatta di visite mediche e controlli, è stata documentata con foto e post sui social. Questa nuova esperienza dovrà servire a Minala per trovare il giusto spazio e tornare alla corte di Inzaghi pronto per palcoscenici importanti.