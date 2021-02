Moggi: "Lazio da Champions, ha il miglior centrocampo d'Italia. E sul diluvio di Perugia..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Luciano Moggi ha parlato della lotta per lo Scudetto nel campionato di Serie A: "Continuo a pensare che questo campionato possa vincerlo l'Inter. La squadra di Conte avrà la possibilità di preparare gli impegni senza il problema delle Coppe, ma probabilmente dovrà fare i conti con la Juventus. I bianconeri non sono partiti benissimo a causa del cambio del tecnico, ora sembra aver risolto i suo problemi. Tendenzialmente la Juve è considerata la migliore, ma quando pensi al centrocampo della Juve, trovi tre mediani, poi c'è Arthur che gioca lentamente, solo in orrizzontale. L'Inter ha speso molto, con Hakimi e la presenza di Lukaku non può che agire di contropiede".

LAZIO DA CHAMPIONS - "Se la Lazio non fosse discontinua potrebbe essere la favorita per il quarto posto. Ha il miglior centrocampo della serie A e ha Immobile che come tira segna. La squadra di Inzaghi lotterà per la Champions, meno la Roma che è bella da vedersi ma non tira mai in porta. C'è l'Atalanta che è forte, ha un grande giocatore come Ililic ma non vorrei che alla lunga rimpiangesse Gomez".

LO SCUDETTO DEL 2000 - "Il 14 Maggio 2000? Un discorso particolare, meglio non riprenderlo. Quel campionato lì è stato figlio di una gara al Curi in cui c'è stato un diluvio. Quella partita andava rigiocata. Non discuto la vittoria della Lazio, era una buona squadra, ma come si è manifestata la cosa è da non parlarne. Ora rinviano le partite con le previsioni del tempo. Lo sbaglio l'ho fatto io, lasciando lì i giocatori per non passare per arrogante. Come dirigente dovevo ritirare la squadra dopo 45', mentre Collina aspettò 74' per riprendere la gara, una cosa assurda che abbiamo accettato. L'anno dopo fecero vincere la Roma, con il dott. Pretucci che permise a Nakata di giocare contro la Juventus. Poi parlano dei favori che riceveva la Juventus".

Sconcerti: "Lazio, non è come il pre-lockdown. Lo dice la classifica"

Coppa di Francia, Njoh Eboah dimenticato in un'area di servizio: la storia

TORNA ALLA HOMEPAGE