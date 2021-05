Moggi sul valzer di panchine: "Gattuso vuole lasciare la Champions al Napoli per approdare alla Lazio"

Nell'editoriale pubblicato su Libero, Luciano Moggi ha parlato di calciomercato e, in particolare, del valzer di panchine della Serie A. Cambiamenti che, secondo l'ex dirigente della Juventus, riguarderebbero Lazio, Napoli e Fiorentina: "Gennaro Gattuso vuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimiliano Allegri come "riparazione") prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi, che prenderebbe il posto di Iachini alla Fiorentina".

Lazio Women, il Fersini pronto ad accogliere la squadra: "Grazie ragazze" - VD

Formula 1 | Ferrari, clamoroso: Leclerc non parteciperà al Gp di Monaco

TORNA ALLA HOMEPAGE