Mondiale ogni due anni? Ecco la prima mossa della Fifa

La Fifa è favorevole al Mondiale ogni due anni e ha invitato tutti i ct delle nazionali a partecipare a due incontri online per discutere del progetto. Le riunioni si svolgeranno in due giornate, martedi 19 e giovedi 21 ottobre. La discussione verterà su diversi argomenti dal potenziale calendario del 2024, alla salute dei calciatori, alla frequenza delle finali della Coppa del Mondo FIFA. I meeting saranno presieduti da Arsene Wenger capo dello sviluppo mondiale della Fifa, ecco le sue parole: “Come allenatore delle squadre nazionali maschili, il loro contributo è essenziale. Le opportunità per noi di stare insieme sono poche e lontane tra loro, ma dobbiamo abbracciare queste occasioni poiché tale dialogo aiuta tutti noi a proteggere il posto unico che il calcio ha nel mondo e a renderlo veramente globale”

