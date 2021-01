Mondiale per Club 2020 con i tifosi presenti: biglietti già in vendita

Il Mondiale per Club, in programma dal 4 all'11 febbraio in Qatar, si giocherà con il pubblico presente sugli spalti. Questo ha deciso il Comitato organizzatore dell'evento che vedrà tra i protagonisti anche il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League. Gli stadi interessati saranno l'Ahmed Bin Ali e l'Educational City Stadium di Doha. I biglietti sono stati già messi in vendita e sono disponibili sul sito web della competizione.

