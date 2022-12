Mondiali Argentina | Scaloni trema: due big rischiano di saltare la Croazia

TUTTOmercatoWEB.com

L'Argentina si prepara a scendere in campo in vista della semifinale contro la Croazia in programma martedì 13 dicembre alle ore 20.00. Il ct Lionel Scaloni dovrà però fare i conti con assenze importanti. Out sicuramente Acuna e Montiel e anche le condizioni fisiche di Rodrigo De Paul ed Angel Di Maria non fanno stare tranquilli: entrambi sono infatti a rischio per il match.