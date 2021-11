Mondiali, i bookmakers non credono nell’Italia: la quota dell’eliminazione

Per strappare il pass per la fase a giorni dei prossimi Mondiali, l'Italia dovrà affrontare un percorso pieno di insidie. A marzo gli Azzurri se la vedranno prima con la Macedonia e poi, in caso di successo, con la vincente tra Turchia e Portogallo. Sarà tutt'altro che semplice il cammino che, come tutti ci auguriamo, porterà la squadra di Mancini in Qatar. A circa quattro mesi dagli scontri decisivi, i bookmakers non danno per niente fiducia all'Italia. In quota prevale il pessimismo: secondo i betting analyst di Goldbet, la qualificazione si gioca a 2,25, mentre la seconda assenza consecutiva ai Mondiali vale 1,60.