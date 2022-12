Mondiali | Olanda - Argentina, van Dijk come Stam in Chelsea - Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Minuto 89 di Olanda - Argentina, la partita è sul 2-1 per l'Albiceleste e la tensione è parecchio elevata. Paredes commette un brutto fallo su Akè e poi calcia violentemente il pallone verso la panchina degli Oranje: tutti gli effettivi a disposizione di van Gaal scattano verso il campo, ma il primo a raggiungere il centrocampista della Juventus è van Dijk che lo stende con un colpo di petto. La scena ha riportato alla mente un episodio capitato a un connazionale di van Dijk, Jaap Stam quando indossava la maglia della Lazio. In quell'occasione si trattava di una partita della Champions League 2003-2004 e i biancocelesti erano impegnati a Stamford Bridge contro il Chelsea. In seguito a uno scontro di gioco il danese Gronkjaer cercò di strattonare Oddo, ma immediatamente comparve il gigante olandese che con il petto allontanò l'avversario. A Gronkjaer a quel punto non rimase altro da fare che evitare di riavvicinarsi alla zona dello scontro.