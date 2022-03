Mondiali senza Italia, Thiago Motta: “Calcio come la vita, pensiamo al futuro”

TUTTOmercatoWEB.com

Thiago Motta, allenatore dello Spezia ed ex centrocampista della nazionale italiana, ha così commentato in conferenza stampa la clamorosa mancata qualificazione della squadra di Mancini ai Mondiali in Qatar: “Mi dispiace, come a tutti. È una squadra che ha vinto l’Europeo, non è in una situazione come prima dove per tanto tempo non si è dimostrato e messo in campo il calcio per vincere. Il calcio è come la vita, ci sono momenti negativi e in cui arrivano sconfitte. Vanno affrontate e bisogna cercare di capire cosa è successo, come possiamo pensare in avanti e costruire per migliorare. Dobbiamo pensare al presente ma anche al futuro che avrà la Nazionale. C'è il Mondiale, ma poi ci sono altre qualificazioni e la programmazione deve essere rivolta a quelle, per provare a ricostruire".