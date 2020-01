Montesano: "Chi vuole bene alla Lazio deve rimanere coi piedi per terra"

Tra un brindisi e l'altro per i 120 anni, c'è spazio anche per parlare un po' del campionato. La Lazio è terza in classifica e reduce da 9 vittorie consecutive in Serie A. Un rendimento incredibile per il quale, però, Enrico Montesano invita a non esaltarsi. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: "Chi vuole bene alla Lazio deve rimanere coi piedi per terra, sono d'accordo con le parole di Lotito, Inzaghi e Tare. Rimaniamo umili e divertiamoci, abbiamo un gruppo unito ed è questa la cosa che conta. Mi fa piacere vedere la squadra così in alto e vincere partite difficili con il carattere, come quello mostrato a Brescia. Bisogna affrontare ogni incontro con la stessa umiltà, a prescindere dall'avversario".

