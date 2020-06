Montesano: "Lazio, finora stagione clamorosa! Bisogna puntare sulle motivazioni"

Grande tifoso della Lazio, Montesano è in trepida attesa come tutti i biancocelesti per la ripresa del campionato. Queste le sue parole a Lazio Style Radio 89.3: "E' come se fossimo a settembre, oggi ricomincia il campionato dopo lo stop ed è un giorno fondamentale. Vivo questa classifica con serenità, la stagione della Lazio è stata finora clamorosa. Dopo molto tempo si tornerà in campo per lottare per lo scudetto alla pari con la Juventus. Sarà una situazione strana, dove potrebbe rientrare in corsa anche l'Inter, con un calendario in discesa. La Lazio punterà sulla compattezza e sulle motivazioni, è la squadra rimasta più sul pezzo in questa quarantena. Si giocherà ogni tre giorni in piena estate, dopo uno stop lunghissimo, sarà anomalo. Bisognerà vedere come le squadre reagiranno a questo periodo, la condizione non è al massimo quindi sarà fondamentale dosare le energie".

