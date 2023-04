Monza - Lazio, i convocati di Sarri: la decisione su Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Monza (ore 15:00). Tra i calciatori, figura anche Ciro Immobile, grande ritorno il suo che potrebbe decretare il suo impiego dall'inizio per uno spezzone. Assente invece Mario Gila che ha riportato un problema al piede dopo le partite con la Spagna Under 21. Di seguito, la lista ufficiale:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.