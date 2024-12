Monza, Nesta mette nel mirino un ex Lazio per gennaio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di gennaio è alle porte e il Monza non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo di Jean-Daniel Akpa Akpro dalla Lazio, i brianzoli vogliono rinforzare anche il reparto offensivo. La squadra di Nesta ha bisogno di esperienza e talento per la lotta salvezza e ha messo nel mirino più opzioni, tra cui un ex Lazio. Infatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Joaquin Correa sarebbe finito sul taccuino di Galliani. L'argentino è attualmente all'Inter e con il contratto in scadenza, proprio come Marko Arnautovic, altra opzione calda che vede però la concorrenza del Torino che cerca un sostituto per l'infortunato Duvan Zapata. Entrambi i calciatori hanno però uno stipendio elevato, il che rende le piste non semplicissime per il Monza. Tutte e due le situazioni vanno comunque monitorate.