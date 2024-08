Monza, Nesta: "Non darò mai la formazione! Non lo dico per l'avversario..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Uno degli anticipi della prima giornata di Serie A è Empoli - Monza, in programma sabato alle 20:45 al Castellani. In conferenza stampa il tecnico della squadra lombarda Alessandro Nesta ha rivelato: "Non darò mai la formazione perché poi chi non gioca viene in ritiro già con il muso ed è lunga fino a domani sera. Voglio tenere tutti sulla corda, magari succede qualcosa nella notte, uno deve essere pronto. Non è che non lo dico per l'avversario, il resto non mi interessa. Comunque non ho dubbi".

L'allenatore del Monza prosegue: "Oggi non ho i titolari, ma la formazione di Empoli. Mi piace creare duelli, avere due terzi di difesa che si gioca il posto ogni settimana, quello alza il livello della squadra e l'agonismo. I titolari per Empoli li so, ho giudicato alcuni giocatori più avanti rispetto ad altri. La partita di Empoli è rognosa, giocano in verticale e se sbagli mezzo intervento ti possono fare gol, ti mettono pressione... Le caratteristiche le sappiamo, dobbiamo portare tutta la nostra forza e le nostre grandi qualità perché l'Empoli sarà prontissimo a livello nervoso".