Monza, Nesta sulla Lazio: "Fa sempre piacere, non sono stato..."

Il Monza affronterà il Milan nell'undicesimo turno di campionato e alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, Alessandro Nesta ha fatto il punto sulla sua squadra e non solo. Inevitabile per il tecnico dei brianzoli non pensare al passato in questa occasione e a tal proposito ha affermato: "Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio".

