Monza, Petagna avvisa la Roma: "All'Olimpico senza paura, ce la giochiamo!"

Roma avvisata. Andrea Petagna, nonostante il suo Monza non abbia ancora conquistato neanche un punto in questa Serie A, suona la carica in vista della gara in programma martedì 30 agosto alle 20.45. "Non abbiamo paura e all’Olimpico andremo per mostrare il nostro gioco, senza timori anche perché non abbiamo niente da perdere. Non saremo passivi e ce la giocheremo anche se soprattutto nei primi minuti immagino sarà durissima", queste le parole dell'attaccante riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.