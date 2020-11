Morte Maradona, Correa: "Diego per sempre, sarai eterno!" - FOTO

Sono milioni i messaggi di cordoglio per Diego Armando Maradona, scomparso nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un arresto circolatorio. Un profondo dolore che non colpisce solo il mondo del calcio ma il mondo dello sport in generale non solo perchè Maradona grazie al suo talento è diventato un idolo in tutto il mondo. Anche il suo connazionale Correa ha voluto condividere il suo messaggio di saluto: "Per sempre Diego, sarai eterno!".

