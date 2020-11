Morte Maradona, il saluto di Pelé: "Un giorno giocheremo insieme"

Mondo del calcio in lacrime per la morte del suo Dio, Diego Armando Maradona. Anche il 'rivale' di una vita Pelé ha espresso il suo dolore per la scomparsa di colui che era diventato un amico. Le sue parole alla Reuters: "È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo insieme lassù nel cielo". Del resto proprio il paradiso sarebbe la cornice perfetta di una partita con Maradona e Pelé contemporaneamente in campo.

MARADONA, MINUTO DI SILENZIO IN EUROPA E SERIE A

MARADONA, IL MESSAGGIO DI SALUTO DI IMMOBILE

