Morte Mihajlovic, il figlio Miroslav: "Farò esattamente come mi hai insegnato te" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Miroslav Mihajlovic saluta papà Sinisa. Con un post su Instagram il terzo figlio, nato dopo le sorelle Viktorija e Virginia, ha scritto un messaggio commovente dopo la scomparsa del suo punto di riferimento: "Caro papà, grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Sei e sempre sarai il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione di vita, in questo momento così difficile farò esattamente come mi hai insegnato te, non mollerò di un centimetro con coraggio e forza, e cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so che da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto. Ti amo".