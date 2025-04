Morte Papa Francesco | Stop alla Serie A e recuperi: ecco il precedente del 2005

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Il Pontefice, 88 anni, è scomparso stamattina alle 7.35, nell'appartamento di Casa Santa Marta dove risiedeva. La Federazione Italia Giuoco Calcio ha deciso - una volta appresa la notizia - di rinviare a data da destinarsi le partite di tutte le categorie in programma oggi, compresa Genoa-Lazio che si sarebbe dovuta giocare alle 18.00 allo stadio Ferraris. Un modo per mostrare rispetto e compartecipazione per il dolore di milioni di fedeli in Italia e nel mondo. Ma ora scatta anche il rebus riguardo ai recuperi: quando tornare in campo per giocare le partite rinviate oggi?

La FIGC e la Lega escludono che si possa giocare domani, più probabile la prossima settimana o quella successiva. Ma tutto è ancora da decidere. C'è però un precedente, quello legato alla morte di Giovanni Paolo II, avvenuta sabato 2 aprile 2005, anche in quell'occasione la Serie A si fermò (la Lazio sarebbe dovuta scendere in campo, in casa, contro il Livorno). Dopo diverse consultazioni, si decise di recuperare la trentesima giornata nel weekend successivo, facendo scalare di una settimana la fine del campionato, che quindi si chiuse il 29 e non il 22 maggio come inizialmente previsto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.