Morte Reyes: “Al momento dell’incidente andava a 237 Km/h”

Dalla Spagna arrivano nuove notizie relative alla drammatica morte di Reyes. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ - quotidiano che ha avuto accesso al verbale dell’incidente - l’automobile dell’ex calciatore (una Mercedes Brabus S550) andava alla velocità di 237 kilometri orari. Il limite delle autostrade spagnole è di 120 km/h. L’automobile sarebbe finita fuori strada, apparentemente per uno scoppio di uno pneumatico, finendo la sua corsa in fiamme dopo l’impatto contro il muro. A causa dell’incidente hanno perso la vita Reyes e suo cugino, mentre una terza persona lotta tra la vita e la morte in ospedale. Proprio sul tema della velocità si è scaturita una polemica, con Canizares (ex portiere del Real Madrid) che ha sottolineato come Reyes non meriti un omaggio da eroe, in quanto ci sono altre vittime a causa dell’incidente: “L'eccesso di velocità è un'attitudine reprorevole. Nell'incidente ci sono state vittime oltre al conducente. Reyes non merita un omaggio da eroe. Però questo non toglie il fatto che sia dispiaciuto per ciò che è successo e che preghi per le loro anime", questo il tweet di Canizares.

LOTITO: "INZAGHI HA RINNOVATO"

CALCIOMERCATO LAZIO, IZZO IL SOGNO PER LA DIFESA

TORNA ALLA HOMEPAGE