MOVIOLA - Dabanovic gestisce la gara: i due rigori sono evidenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina con una brutta sconfitta incommentabile per la Lazio il primo match arbitrato da Nikola Dabanović con i biancocelesti. Nella seconda giornata di Europa League, gli uomini di Sarri cadono clamorosamente 5-1 sul campo del Midtjylland. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

26' - Qualcosa da rivedere sul gol di Paulinho. Sul destro di Isaksen che si stampa sulla traversa, la posizione di Kaba, che disturba la visuale di Provedel, è irregolare. Non può essere comunque un alibi per lo scempio visto in campo.

30’ - Nulla da segnalare sul raddoppio di Kaba.

SECONDO TEMPO

51' - Ingenuità colossale di Cataldi che trattiene per la maglietta Isaksen defilato in area di rigore. Il direttore di gara non può far altro che indicare il dischetto. Trattenuta lieve, ma penalty che ci sta.

55’ - Ammonito Paulinho per fallo evidente su Cancellieri.

61’ - Ammonito Lossl per perdita di tempo. Il portiere della squadra di casa impiega troppi secondi per battere la rimessa dal fondo.

67' - Altro rigore solare per i danesi. Marusic sgambetta Isaksen che lo ubriaca di finte. L'arbitro non può far altro che concedere la massima punizione.

70’ - Cartellino giallo per Romagnoli. Gamba alta per il centrale biancoceleste che stende Isaksen e rischia una sanzione più grave.