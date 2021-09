MOVIOLA - Galatasaray - Lazio, gara gestita con tranquillità da Jug

Partita che comincia con le premesse di una gara aggressiva quella tra Galatasaray e Lazio, ma che si spegne ben presto davanti agli occhi attenti di Matej Jug. L'abitro sloveno dirige il gioco lasciando correre molte situazioni, con un metro adatto al tipo di match che si sviluppa nei 90 minuti e senza spezzettare inutilmente la gara. Qualche protesta da una parte e dall'altra per alcune situazioni, gestite comunque con tranquillità dalla terna arbitrale.

PRIMO TEMPO

5' - Cicaldau incrocia la corsa di Luiz Felipe, arbitro allarga le braccia e lascia giustamente correre

8' - Primo episodio chiave, Muslera falcia Lazzari appena fuori dalla sua area di rigore: l'arbitro estrae il giallo, situazione davvero al limite dell'espulsione

27' - Di nuovo Cicaldau protesta per un intervento di Leiva non giudicato falloso da Jug: il tocco del brasiliano c'è ma non è intenso, interpretazione in linea con il metro usato fino a quel momento.

34' - Intervento rischioso di Yedlin nella propria area su Immobile lanciato in porta, il tocco prende nettamente il pallone: giusto non fischiare rigore.

38' - Stavolta l'intervento di Akpa-Akpro su Cicaldau è nettamente falloso, Jug risparmia al biancoceleste un cartellino che ci poteva stare.

42' - Pochi minuti e il giallo "promesso" ad Akpa-Akpro arriva per un intervento in ritardo su Marcao, sanzione difficilmente criticabile.

44' - Immobile lanciato in profondità finisce a terra in area dopo essere stato sbilanciato da un avversario e protesta con convinzione, non c'è nulla per Jug. Dalla parte opposta viene invece giudicato falloso un contatto spalla a spalla tra Hysaj e Kerem.

SECONDO TEMPO

64' - A finire a terra in area stavolta è Lazzari dopo un corpo a corpo con Marcao, anche stavolta Jug non fischia e non sembra avere torto.

88' - Il secondo giallo della partita va a Muriqi che tira giù Van Aanholt dopo aver perso palla, giusta la sanzione sul fallo tattico.

94' - Anche Zaccagni rimedia un'ammonizione per aver fermato una ripartenza, decisione difficile da contestare.