MOVIOLA - Verona - Lazio, Chiffi dimentica i cartellini. Var decisivo su Caicedo

Primo tempo tranquillo per Chiffi e i suoi collaboratori, il secondo però comincia subito con le scintille e con l'intervento del Var. Caicedo la sblocca dopo pochi rintocchi di lancetta, ma il fischietto di Padova richiamato dai suoi assistenti va allo schermo per controllare. Rete annullata e ammonizione per l'attaccante ecuadoregno, che sbraccia per liberarsi di una trattenuta di Magnani, colpendolo in volto. Decisione corretta, anche se il fallo del difensore del Verona è netto. Al 71esimo il secondo giallo del match, ancora una volta nei confronti di un biancoceleste: Luis Alberto protesta per una decisione di Chiffi che molto fiscalmente lo ammonisce. A mancare sono invece alcuni cartellini nei confronti dei calciatori scaligeri. Una gara maschia quella del Bentegodi, con il Verona dal primo all'ultimo minuto aggressivo, a volte troppo, sui calciatori della Lazio. Incredibilmente i veneti escono dal campo senza ammoniti, di certo non una corretta gestione da parte di Chiffi.

Pubblicato l'11/04

Squadra arbitrale



Arbitro: CHIFFI

Assistenti: BRESMES – PERROTTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MELI