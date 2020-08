Mudingayi: "Strepitosa la stagione della Lazio. I tifosi mi ricordano con affetto"

Quasi 80 presenze nella Lazio per l'ex biancoceleste Gabi Mudingayi che ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SuperNews in cui ha ricordato sia il sui passato e ha dato anche un suo giudizio a questa stagione della squadra di Inzaghi: “Sono arrivato alla Lazio dalla Serie B, ho dovuto imparare a conoscere il campionato di Serie A giocando in questa grande società. Valuto molto positivamente la mia esperienza con la maglia biancoceleste, i tifosi mi scrivono e mi ricordano con affetto. Nella Lazio ho giocato tanto, ho disputato 79 gare, ma purtroppo sono stato costretto a fermarmi per un anno a causa di un infortunio. Da tifoso della Lazio, considero strepitosa l’annata disputata dai biancocelesti, nonostante la classifica finale che li relega al terzo-quarto posto. Le due squadre che mi hanno impressionato sono state Lazio e Atalanta, per il loro modo di interpretare il calcio e di stare in campo”.

